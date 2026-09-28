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Index-Performance im Blick 28.09.2026 12:26:57

Gewinne in Zürich: SLI fester

Gewinne in Zürich: SLI fester

Mit dem SLI geht es heute aufwärts.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,36 Prozent auf 2 253,59 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,530 Prozent auf 2 257,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 245,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 249,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 263,78 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 2 312,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 2 268,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der SLI bei 1 956,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,77 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sonova (+ 2,82 Prozent auf 247,80 CHF), Alcon (+ 1,50 Prozent auf 54,10 CHF), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF), Lonza (+ 1,26 Prozent auf 576,40 CHF) und Straumann (+ 1,19 Prozent auf 98,64 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-1,48 Prozent auf 82,76 CHF), Roche (-1,28 Prozent auf 355,70 CHF), Helvetia Baloise (-0,84 Prozent auf 212,00 CHF), VAT (-0,70 Prozent auf 650,20 CHF) und Swisscom (-0,68 Prozent auf 652,50 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 047 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 303,377 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Logitech S.A. 87,84 -0,84% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 611,80 1,02% Lonza AG (N)
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