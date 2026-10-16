Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Ende des Freitagshandels

Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,33 Prozent fester bei 2 306,78 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 2 303,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 299,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 296,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 309,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 3,52 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 2 220,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2 290,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 051,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,24 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,55 Prozent auf 77,18 CHF), Galderma (+ 2,27 Prozent auf 176,05 CHF), Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF), Amrize (+ 1,49 Prozent auf 31,30 CHF) und Sonova (+ 1,39 Prozent auf 278,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-2,37 Prozent auf 608,80 CHF), Novartis (-0,95 Prozent auf 124,70 CHF), SGS SA (-0,89 Prozent auf 97,82 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 54,74 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 75,68 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 4 039 513 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,750 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,75 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at