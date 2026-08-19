Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|SLI-Kursentwicklung
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19.08.2026 15:58:56
Gewinne in Zürich: SLI nachmittags auf grünem Terrain
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 2 305,41 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,245 Prozent auf 2 292,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 297,96 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 294,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 309,84 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,286 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 298,35 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 122,84 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 2 022,04 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,18 Prozent zu Buche. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.
SLI-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Geberit (+ 7,97 Prozent auf 569,00 CHF), Lonza (+ 2,55 Prozent auf 580,20 CHF), Roche (+ 1,52 Prozent auf 366,40 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 36,64 CHF) und Novartis (+ 1,10 Prozent auf 126,94 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Straumann (-3,45 Prozent auf 96,22 CHF), Helvetia Baloise (-1,57 Prozent auf 212,60 CHF), Alcon (-1,39 Prozent auf 59,50 CHF), Swiss Life (-1,27 Prozent auf 917,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,94 Prozent auf 588,00 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 157 360 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,532 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|2,93%
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|Partners Group AG
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|2,43%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|3,70%
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|103,80
|-1,89%
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|979,00
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|Swiss Re AG
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|-0,63%
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