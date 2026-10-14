Gewinne in Zürich: SLI nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:42 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 1,26 Prozent auf 2 271,85 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,023 Prozent auf 2 244,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 243,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 243,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 272,14 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2 224,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der SLI noch bei 2 286,15 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 2 017,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 3,53 Prozent auf 586,40 CHF), Sandoz (+ 2,54 Prozent auf 73,46 CHF), Roche (+ 2,39 Prozent auf 368,40 CHF), Alcon (+ 2,10 Prozent auf 53,52 CHF) und Galderma (+ 2,03 Prozent auf 170,75 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil UBS (-1,00 Prozent auf 39,69 CHF), VAT (-0,93 Prozent auf 640,20 CHF), Swiss Re (-0,48 Prozent auf 146,55 CHF), Kühne + Nagel International (-0,17 Prozent auf 230,20 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,10 Prozent auf 205,80 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 438 603 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,024 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at