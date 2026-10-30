ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI-Kursentwicklung
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30.10.2026 15:58:36
Gewinne in Zürich: SLI nachmittags fester
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent stärker bei 2 370,09 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 2 374,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 367,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 369,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 377,88 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,87 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2 230,83 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 2 302,28 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 2 020,98 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,19 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 382,35 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lindt (+ 2,25 Prozent auf 8 425,00 CHF), Nestlé (+ 1,85 Prozent auf 84,34 CHF), Givaudan (+ 1,63) Prozent auf 3 980,00 CHF), Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 153,25 CHF) und Swisscom (+ 1,53 Prozent auf 699,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-4,54 Prozent auf 571,40 CHF), Logitech (-3,21 Prozent auf 79,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 71,22 CHF), Holcim (-1,55 Prozent auf 68,76 CHF) und Julius Bär (-1,32 Prozent auf 68,78 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 394 924 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 347,353 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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