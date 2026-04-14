SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Kursentwicklung
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14.04.2026 15:58:59
Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone
Um 15:42 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,99 Prozent auf 2 128,98 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,398 Prozent fester bei 2 116,55 Punkten, nach 2 108,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 112,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 131,11 Zählern.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 2 032,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 174,02 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 1 855,26 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,02 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sika (+ 7,54 Prozent auf 147,60 CHF), Givaudan (+ 3,79 Prozent auf 2 900,00 CHF), Straumann (+ 2,62 Prozent auf 87,06 CHF), Lonza (+ 2,44 Prozent auf 529,60 CHF) und SGS SA (+ 2,19 Prozent auf 85,84 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Re (-3,68 Prozent auf 128,30 CHF), Novartis (-0,22 Prozent auf 120,36 CHF), Lindt (-0,10 Prozent auf 10 500,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,11 Prozent auf 550,40 CHF) und Galderma (+ 0,25 Prozent auf 159,30 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 787 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 272,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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