Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,99 Prozent auf 2 128,98 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,398 Prozent fester bei 2 116,55 Punkten, nach 2 108,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 112,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 131,11 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 2 032,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 174,02 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 1 855,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,02 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sika (+ 7,54 Prozent auf 147,60 CHF), Givaudan (+ 3,79 Prozent auf 2 900,00 CHF), Straumann (+ 2,62 Prozent auf 87,06 CHF), Lonza (+ 2,44 Prozent auf 529,60 CHF) und SGS SA (+ 2,19 Prozent auf 85,84 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Re (-3,68 Prozent auf 128,30 CHF), Novartis (-0,22 Prozent auf 120,36 CHF), Lindt (-0,10 Prozent auf 10 500,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,11 Prozent auf 550,40 CHF) und Galderma (+ 0,25 Prozent auf 159,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 787 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 272,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at