Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

SGS Aktie

SGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 14.04.2026 15:58:59

Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone

Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SLI im SIX-Handel 0,99 Prozent auf 2 128,98 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,398 Prozent fester bei 2 116,55 Punkten, nach 2 108,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 112,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 131,11 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 2 032,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 174,02 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 1 855,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,02 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sika (+ 7,54 Prozent auf 147,60 CHF), Givaudan (+ 3,79 Prozent auf 2 900,00 CHF), Straumann (+ 2,62 Prozent auf 87,06 CHF), Lonza (+ 2,44 Prozent auf 529,60 CHF) und SGS SA (+ 2,19 Prozent auf 85,84 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Re (-3,68 Prozent auf 128,30 CHF), Novartis (-0,22 Prozent auf 120,36 CHF), Lindt (-0,10 Prozent auf 10 500,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,11 Prozent auf 550,40 CHF) und Galderma (+ 0,25 Prozent auf 159,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 787 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 272,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu SGS SA

mehr Nachrichten