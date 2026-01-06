Gewinne in Zürich: SLI nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,37 Prozent stärker bei 2 159,01 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,258 Prozent auf 2 156,54 Punkte an der Kurstafel, nach 2 150,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 144,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 159,19 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 2 094,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der SLI noch bei 2 038,42 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 1 936,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 5,05 Prozent auf 99,06 CHF), Novartis (+ 3,04 Prozent auf 111,80 CHF), Sandoz (+ 2,73 Prozent auf 58,78 CHF), Alcon (+ 2,46 Prozent auf 65,10 CHF) und Roche (+ 1,57 Prozent auf 330,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-1,96 Prozent auf 77,92 CHF), UBS (-1,89 Prozent auf 37,45 CHF), Julius Bär (-1,52 Prozent auf 64,78 CHF), Lindt (-1,50 Prozent auf 11 180,00 CHF) und Richemont (-1,47 Prozent auf 170,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 642 534 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 281,629 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die ams-OSRAM-Aktie weist mit 8,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at