ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI im Blick
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28.07.2026 17:58:48
Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester
Am Dienstag tendierte der SLI via SIX schlussendlich 1,12 Prozent stärker bei 2 316,89 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,310 Prozent auf 2 298,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 291,12 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 293,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 317,40 Einheiten.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 2 268,71 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 28.04.2026, einen Stand von 2 099,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, notierte der SLI bei 1 986,50 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,71 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sika (+ 9,77 Prozent auf 177,00 CHF), Straumann (+ 4,27 Prozent auf 101,00 CHF), Schindler (+ 2,92 Prozent auf 261,20 CHF), Geberit (+ 2,86 Prozent auf 532,40 CHF) und Nestlé (+ 2,50 Prozent auf 82,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-2,99 Prozent auf 603,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,00 Prozent auf 77,42 CHF), UBS (-0,91 Prozent auf 42,44 CHF), Helvetia Baloise (-0,37 Prozent auf 215,00 CHF) und Swiss Re (-0,33 Prozent auf 136,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 026 915 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,365 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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