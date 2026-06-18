Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SIX-Handel im Fokus
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18.06.2026 17:59:25
Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Schlussendlich schloss der SLI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 2 215,73 Punkten ab. Zuvor ging der SLI 0,099 Prozent höher bei 2 216,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 214,14 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 217,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 203,32 Punkten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,085 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2 107,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 032,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, stand der SLI noch bei 1 955,40 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,01 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 2,92 Prozent auf 165,50 CHF), UBS (+ 2,65 Prozent auf 41,06 CHF), Straumann (+ 2,61 Prozent auf 106,05 CHF), SGS SA (+ 1,90 Prozent auf 91,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 86,86 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Roche (-2,68 Prozent auf 319,00 CHF), Novartis (-2,45 Prozent auf 118,04 CHF), Partners Group (-1,99 Prozent auf 699,60 CHF), Sandoz (-1,60 Prozent auf 67,68 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 182,70 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 10 525 796 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 280,135 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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