Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index im Blick 24.07.2026 09:29:04

Gewinne in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart

Gewinne in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,30 Prozent stärker bei 2 266,55 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 2 262,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 259,86 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 262,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 267,73 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0,739 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 263,67 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Wert von 2 105,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 006,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Nestlé (+ 1,58 Prozent auf 80,54 CHF), Julius Bär (+ 1,22 Prozent auf 69,70 CHF), Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 133,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 206,60 CHF) und Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 677,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil SGS SA (-2,15 Prozent auf 93,88 CHF), Givaudan (-0,69 Prozent auf 3 155,00 CHF), Sandoz (-0,59 Prozent auf 64,14 CHF), Swisscom (-0,56 Prozent auf 621,50 CHF) und Logitech (-0,50 Prozent auf 83,92 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 177 932 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,369 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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