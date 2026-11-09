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SLI aktuell 09.11.2026 12:26:55

Gewinne in Zürich: SLI verbucht am Montagmittag Gewinne

Gewinne in Zürich: SLI verbucht am Montagmittag Gewinne

Der SLI macht am ersten Tag der Woche Gewinne.

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,36 Prozent nach oben auf 2 387,73 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,062 Prozent auf 2 377,74 Punkte an der Kurstafel, nach 2 379,22 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 387,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 376,14 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der SLI bei 2 219,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 2 336,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 005,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,01 Prozent nach oben. Bei 2 433,53 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 1,77 Prozent auf 69,10 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 396,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,49 Prozent auf 67,98 CHF), Sandoz (+ 1,38 Prozent auf 84,94 CHF) und Sika (+ 1,24 Prozent auf 187,55 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-1,97 Prozent auf 148,95 CHF), Richemont (-1,59 Prozent auf 166,95 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 34,34 CHF), Swisscom (-0,90 Prozent auf 713,50 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,85 Prozent auf 233,50 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 815 601 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,97 zu Buche schlagen. Mit 6,98 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 37,53 -0,03% Amrize
Julius Bär 75,70 2,46% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 253,30 -1,21% Kühne + Nagel International AG (KN)
Partners Group AG 732,80 0,44% Partners Group AG
Richemont 183,35 -0,68% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,45 2,05% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 92,52 1,56% Sandoz
Sika AG 206,20 1,83% Sika AG
Swiss Re AG 162,40 -2,17% Swiss Re AG
Swisscom AG 776,50 -0,96% Swisscom AG
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