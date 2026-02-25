Gewinne in Zürich: SLI zeigt sich mittags fester

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,26 Prozent fester bei 2 208,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,283 Prozent auf 2 208,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 202,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 213,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 205,61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,614 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2 131,64 Punkten auf. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 2 062,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 110,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 214,77 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 5,12 Prozent auf 69,00 CHF), VAT (+ 2,26 Prozent auf 542,20 CHF), Sika (+ 1,61 Prozent auf 160,75 CHF), Amrize (+ 1,52 Prozent auf 50,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,44 Prozent auf 71,64 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Givaudan (-1,57 Prozent auf 3 066,00 CHF), Logitech (-1,39 Prozent auf 69,52 CHF), Swisscom (-1,12 Prozent auf 708,00 CHF), Lindt (-1,09 Prozent auf 12 740,00 CHF) und Alcon (-0,87 Prozent auf 63,70 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 798 728 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 323,168 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,63 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at