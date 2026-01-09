Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|SLI-Kursverlauf
|
09.01.2026 17:58:36
Gewinne in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
Schlussendlich gewann der SLI im SIX-Handel 0,48 Prozent auf 2 175,41 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,048 Prozent auf 2 164,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 165,07 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 175,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 163,51 Zählern.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 093,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 046,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 967,21 Punkten.
Tops und Flops im SLI aktuell
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,40 Prozent auf 443,70 CHF), Adecco SA (+ 1,98 Prozent auf 23,70 CHF), Partners Group (+ 1,89 Prozent auf 1 022,50 CHF), ams-OSRAM (+ 1,73 Prozent auf 8,24 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,67 Prozent auf 176,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Zurich Insurance (-1,97 Prozent auf 577,80 CHF), Swiss Life (-1,72 Prozent auf 892,80 CHF), Alcon (-1,33 Prozent auf 63,70 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 127,55 CHF) und Helvetia Baloise (-0,88 Prozent auf 202,60 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 048 795 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,088 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Die ams-OSRAM-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
09.01.26
|Gewinne in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
09.01.26
|SIX-Handel: SLI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.01.26