Gewinne in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Heute zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Schlussendlich gewann der SLI im SIX-Handel 0,48 Prozent auf 2 175,41 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,048 Prozent auf 2 164,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 165,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 175,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 163,51 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2 093,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 046,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 967,21 Punkten.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,40 Prozent auf 443,70 CHF), Adecco SA (+ 1,98 Prozent auf 23,70 CHF), Partners Group (+ 1,89 Prozent auf 1 022,50 CHF), ams-OSRAM (+ 1,73 Prozent auf 8,24 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,67 Prozent auf 176,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Zurich Insurance (-1,97 Prozent auf 577,80 CHF), Swiss Life (-1,72 Prozent auf 892,80 CHF), Alcon (-1,33 Prozent auf 63,70 CHF), Swiss Re (-1,20 Prozent auf 127,55 CHF) und Helvetia Baloise (-0,88 Prozent auf 202,60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 048 795 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 289,088 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die ams-OSRAM-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at