Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Zum Handelsschluss notierte der SLI im SIX-Handel 0,92 Prozent höher bei 1 992,72 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,272 Prozent höher bei 1 979,97 Punkten, nach 1 974,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 969,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 997,21 Zähler.

SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, notierte der SLI bei 2 202,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 2 140,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der SLI mit 2 105,04 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,36 Prozent zurück. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 5,69 Prozent auf 80,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,35 Prozent auf 172,30 CHF), Nestlé (+ 2,18 Prozent auf 76,48 CHF), Logitech (+ 2,11 Prozent auf 72,46 CHF) und Lonza (+ 1,99 Prozent auf 476,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Givaudan (-1,09 Prozent auf 2 627,00 CHF), UBS (-0,37 Prozent auf 29,30 CHF), SGS SA (-0,31 Prozent auf 84,62 CHF), VAT (-0,19 Prozent auf 517,60 CHF) und Partners Group (-0,07 Prozent auf 804,40 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 483 575 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 264,915 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Mit 6,08 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at