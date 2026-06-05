Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Freitag tendierte der SLI via SIX schlussendlich 0,26 Prozent höher bei 2 136,08 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,142 Prozent höher bei 2 133,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 130,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 127,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 144,10 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,569 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SLI 2 094,07 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Stand von 2 110,61 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 2 008,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,693 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 2,00 Prozent auf 53,12 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 117,98 CHF), Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 118,15 CHF), Galderma (+ 1,48 Prozent auf 161,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,40 Prozent auf 191,85 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-2,55 Prozent auf 603,60 CHF), Logitech (-2,35 Prozent auf 91,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), Holcim (-1,19 Prozent auf 74,44 CHF) und Lonza (-1,18 Prozent auf 485,60 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 657 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at