Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance im Fokus 05.06.2026 17:58:38

Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Der SLI befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Am Freitag tendierte der SLI via SIX schlussendlich 0,26 Prozent höher bei 2 136,08 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,142 Prozent höher bei 2 133,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 130,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 127,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 144,10 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,569 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der SLI 2 094,07 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Stand von 2 110,61 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 2 008,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,693 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 2,00 Prozent auf 53,12 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 117,98 CHF), Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 118,15 CHF), Galderma (+ 1,48 Prozent auf 161,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,40 Prozent auf 191,85 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-2,55 Prozent auf 603,60 CHF), Logitech (-2,35 Prozent auf 91,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,84 Prozent auf 83,10 CHF), Holcim (-1,19 Prozent auf 74,44 CHF) und Lonza (-1,18 Prozent auf 485,60 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 657 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,619 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten