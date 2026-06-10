Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker

Um 09:12 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 2 145,90 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,320 Prozent auf 2 144,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 137,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 140,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 145,95 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 2 101,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2 076,24 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Wert von 2 017,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,236 Prozent zurück. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2,07 Prozent auf 621,00 CHF), Nestlé (+ 1,58 Prozent auf 78,96 CHF), Amrize (+ 1,54 Prozent auf 41,53 CHF), Lindt (+ 1,25 Prozent auf 9 295,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,19 Prozent auf 561,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil UBS (-1,34 Prozent auf 37,41 CHF), Logitech (-0,71 Prozent auf 88,88 CHF), Straumann (-0,71 Prozent auf 94,60 CHF), Holcim (-0,69 Prozent auf 71,50 CHF) und Julius Bär (-0,59 Prozent auf 64,34 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 249 198 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 278,496 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,24 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at