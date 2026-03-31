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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SLI-Kursentwicklung 31.03.2026 09:29:23

Gewinne in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Gewinne in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Der SLI bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,41 Prozent auf 2 022,01 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,508 Prozent stärker bei 2 023,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 013,72 Punkten am Vortag.

Bei 2 025,69 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 022,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 2 215,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der SLI mit 2 143,31 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 032,20 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,00 Prozent. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 1,48 Prozent auf 178,80 CHF), Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 860,40 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 72,90 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,89 Prozent auf 204,00 CHF) und UBS (+ 0,88 Prozent auf 29,82 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-1,15 Prozent auf 465,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 61,76 CHF), Alcon (-0,67 Prozent auf 59,00 CHF), Sika (-0,46 Prozent auf 129,45 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 175,75 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 315 898 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,135 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 68,04 0,74% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 64,48 0,31% Alcon AG
Amrize 47,03 0,56% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 223,60 1,73% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 194,70 1,56% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 79,56 1,48% Logitech S.A.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 345,00 1,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 141,95 0,42% Sika AG
Sonova AG 194,10 1,92% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 939,80 1,08% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 144,85 0,91% Swiss Re AG
UBS 33,13 3,69% UBS
VAT 514,20 0,59% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 611,80 1,32% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 033,67 0,99%

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