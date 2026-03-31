Gewinne in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Der SLI bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,41 Prozent auf 2 022,01 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,508 Prozent stärker bei 2 023,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 013,72 Punkten am Vortag.

Bei 2 025,69 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 022,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 2 215,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der SLI mit 2 143,31 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 032,20 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,00 Prozent. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 1,48 Prozent auf 178,80 CHF), Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 860,40 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 72,90 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,89 Prozent auf 204,00 CHF) und UBS (+ 0,88 Prozent auf 29,82 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-1,15 Prozent auf 465,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 61,76 CHF), Alcon (-0,67 Prozent auf 59,00 CHF), Sika (-0,46 Prozent auf 129,45 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 175,75 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 315 898 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,135 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at