Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Kursentwicklung
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31.03.2026 09:29:23
Gewinne in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,41 Prozent auf 2 022,01 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,508 Prozent stärker bei 2 023,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 013,72 Punkten am Vortag.
Bei 2 025,69 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 022,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 2 215,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der SLI mit 2 143,31 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 032,20 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,00 Prozent. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 1,48 Prozent auf 178,80 CHF), Swiss Life (+ 1,13 Prozent auf 860,40 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 72,90 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,89 Prozent auf 204,00 CHF) und UBS (+ 0,88 Prozent auf 29,82 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil VAT (-1,15 Prozent auf 465,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 61,76 CHF), Alcon (-0,67 Prozent auf 59,00 CHF), Sika (-0,46 Prozent auf 129,45 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 175,75 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 315 898 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,135 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|68,04
|0,74%
|Alcon AG
|64,48
|0,31%
|Amrize
|47,03
|0,56%
|Helvetia Baloise Holding AG
|223,60
|1,73%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|194,70
|1,56%
|Logitech S.A.
|79,56
|1,48%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|345,00
|1,46%
|Sika AG
|141,95
|0,42%
|Sonova AG
|194,10
|1,92%
|Swiss Life AG (N)
|939,80
|1,08%
|Swiss Re AG
|144,85
|0,91%
|UBS
|33,13
|3,69%
|VAT
|514,20
|0,59%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|611,80
|1,32%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 033,67
|0,99%
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