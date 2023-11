Gewinne in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 1 700,52 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,115 Prozent tiefer bei 1 696,06 Punkten, nach 1 698,02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 703,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1 698,72 Einheiten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der SLI bei 1 702,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, lag der SLI bei 1 733,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, stand der SLI bei 1 708,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 810,36 Punkten. 1 599,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,23 Prozent auf 27,08 CHF), Swatch (I) (+ 1,93 Prozent auf 238,20 CHF), Lonza (+ 1,38 Prozent auf 353,80 CHF), Richemont (+ 1,31 Prozent auf 111,85 CHF) und Sika (+ 1,11 Prozent auf 236,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Alcon (-5,62 Prozent auf 63,20 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 98,46 CHF), Holcim (-0,39 Prozent auf 62,02 CHF), Novartis (-0,25 Prozent auf 84,35 CHF) und VAT (+ 0,00 Prozent auf 373,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 217 601 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,164 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,78 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

