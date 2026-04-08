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Holcim Aktie

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WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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SIX-Handel im Blick 08.04.2026 15:59:11

Gewinne in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in Grün

Gewinne in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in Grün

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 2,71 Prozent auf 13 136,97 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,522 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 3,91 Prozent stärker bei 13 290,23 Punkten, nach 12 790,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 973,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 270,36 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 13 095,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 350,82 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 11 359,12 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,833 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 8,72 Prozent auf 152,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,19 Prozent auf 70,24 CHF), Holcim (+ 7,38) Prozent auf 70,38 CHF), Sika (+ 6,33 Prozent auf 137,00 CHF) und UBS (+ 5,87 Prozent auf 32,99 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swisscom (-0,15 Prozent auf 669,50 CHF), Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 78,54 CHF), Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 132,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,55 Prozent auf 184,10 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,81 Prozent auf 571,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 720 744 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,530 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,82 -0,42% ABB (Asea Brown Boveri)
Holcim AG 75,08 -1,13% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 198,85 0,00% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 84,69 -1,09% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 163,15 -0,55% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 336,38 -1,48% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 147,70 -0,14% Sika AG
Swiss Re AG 144,45 -0,17% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,00 0,68% Swisscom AG
UBS 34,92 -1,30% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 617,00 0,98% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 13 046,78 -0,51%

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