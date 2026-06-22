Gewinne in Zürich: SMI am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich der SMI am Montagnachmittag.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,13 Prozent fester bei 13 791,43 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,611 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,128 Prozent leichter bei 13 756,39 Punkten in den Montagshandel, nach 13 774,02 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 803,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 706,29 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13 503,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SMI einen Stand von 12 320,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der SMI mit 11 871,32 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,11 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 88,74 CHF), Swiss Life (+ 1,37 Prozent auf 889,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 581,40 CHF), UBS (+ 0,78 Prozent auf 41,32 CHF) und Novartis (+ 0,71 Prozent auf 119,14 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Holcim (-2,24 Prozent auf 75,20 CHF), Richemont (-1,28 Prozent auf 181,30 CHF), Geberit (-1,25 Prozent auf 520,00 CHF), Logitech (-1,17 Prozent auf 86,18 CHF) und Amrize (-1,03 Prozent auf 43,16 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 552 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,831 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at