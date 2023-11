Gewinne in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Der SMI notierte am dritten Tag der Woche im Plus.

Am Mittwoch steht der SMI via SIX zum Handelsschluss 1,22 Prozent im Plus bei 10 517,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,159 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,600 Prozent auf 10 453,52 Punkte an der Kurstafel, nach 10 391,16 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 10 424,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 542,61 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SMI auf 10 963,50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, wurde der SMI mit 11 309,25 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wurde der SMI mit 10 783,65 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 gab der Index bereits um 4,20 Prozent nach. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 2,45 Prozent auf 21,74 CHF), Holcim (+ 2,18 Prozent auf 57,30 CHF), Swiss Re (+ 1,85 Prozent auf 100,95 CHF), Roche (+ 1,65 Prozent auf 237,70 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,44 Prozent auf 436,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Kühne + Nagel International (-1,10 Prozent auf 241,80 CHF), Sika (-0,78 Prozent auf 215,20 CHF), Richemont (-0,09 Prozent auf 106,80 CHF), Geberit (+ 0,12 Prozent auf 422,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,16 Prozent auf 30,49 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 443 733 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 263,256 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,67 erwartet. Mit 6,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at