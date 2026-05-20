Gewinne in Zürich: SMI beendet den Mittwochshandel im Plus

Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 13 399,29 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,567 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,237 Prozent schwächer bei 13 333,10 Punkten in den Handel, nach 13 364,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 499,32 Punkte, das Tagestief hingegen 13 256,10 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13 284,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bewegte sich der SMI bei 13 859,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 408,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,15 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,08 Prozent auf 81,34 CHF), UBS (+ 2,07 Prozent auf 36,90 CHF), Holcim (+ 1,89 Prozent auf 72,14 CHF), Richemont (+ 1,71 Prozent auf 157,25 CHF) und Amrize (+ 1,53 Prozent auf 39,03 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-1,58 Prozent auf 78,64 CHF), Roche (-0,42 Prozent auf 328,10 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 118,54 CHF), Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 851,20 CHF) und Sika (+ 0,04 Prozent auf 140,05 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 607 442 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 279,269 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at