Gewinne in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SMI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 13 771,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,621 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,077 Prozent auf 13 755,19 Punkte an der Kurstafel, nach 13 765,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 727,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 826,99 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,505 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 364,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der SMI einen Stand von 12 459,54 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 11 871,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,96 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 1,85 Prozent auf 52,86 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 3 252,00 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 498,70 CHF), Swiss Re (+ 1,06 Prozent auf 123,40 CHF) und Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 877,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Amrize (-3,15 Prozent auf 43,61 CHF), Partners Group (-2,66 Prozent auf 681,00 CHF), Sika (-1,12 Prozent auf 163,65 CHF), Richemont (-0,76 Prozent auf 183,65 CHF) und Holcim (-0,67 Prozent auf 76,92 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 17 992 049 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at