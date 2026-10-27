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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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SMI-Marktbericht 27.10.2026 15:58:26

Gewinne in Zürich: SMI im Plus

Gewinne in Zürich: SMI im Plus

Aktuell wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,26 Prozent fester bei 14 576,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,053 Prozent auf 14 546,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14 538,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 600,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 502,84 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 13 945,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der SMI auf 14 421,97 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 527,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,04 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 71,10 CHF), Amrize (+ 1,07 Prozent auf 32,92 CHF), Logitech (+ 1,07 Prozent auf 92,18 CHF), Novartis (+ 1,02 Prozent auf 128,78 CHF) und Holcim (+ 1,02 Prozent auf 67,56 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Galderma (-1,96 Prozent auf 187,15 CHF), Swiss Re (-0,91 Prozent auf 152,50 CHF), Sika (-0,88 Prozent auf 174,65 CHF), Nestlé (-0,39 Prozent auf 83,40 CHF) und Richemont (-0,15 Prozent auf 162,85 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 242 054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 7,23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 77,00 2,20% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 35,58 1,34% Amrize
Galderma 203,20 -1,12% Galderma
Holcim AG 73,16 1,55% Holcim AG
Logitech S.A. 99,68 1,47% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 90,26 0,33% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 139,48 1,99% Novartis AG
Partners Group AG 684,80 0,71% Partners Group AG
Richemont 175,85 0,20% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 428,75 1,16% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 189,25 -0,24% Sika AG
Swiss Re AG 165,45 0,12% Swiss Re AG

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SMI 14 587,26 0,33%

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