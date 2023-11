Gewinne in Zürich: SMI in Grün

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1,14 Prozent fester bei 10 509,34 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,159 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,600 Prozent stärker bei 10 453,52 Punkten, nach 10 391,16 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 514,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10 424,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 10 963,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, einen Wert von 11 309,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, notierte der SMI bei 10 783,65 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,27 Prozent nach. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell UBS (+ 2,87 Prozent auf 21,83 CHF), Holcim (+ 1,68 Prozent auf 57,02 CHF), Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 100,70 CHF), Roche (+ 1,56 Prozent auf 237,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,49 Prozent auf 437,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 242,70 CHF), Sika (-0,60 Prozent auf 215,60 CHF), Geberit (+ 0,17 Prozent auf 422,50 CHF), Givaudan (+ 0,23 Prozent auf 3 027,00 CHF) und Richemont (+ 0,28 Prozent auf 107,20 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 921 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 263,256 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

