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Index im Fokus 04.11.2026 15:58:45

Gewinne in Zürich: SMI in Grün

Gewinne in Zürich: SMI in Grün

Der SMI steigt am Mittwochnachmittag.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,56 Prozent stärker bei 14 973,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,715 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,101 Prozent fester bei 14 757,92 Punkten, nach 14 743,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 993,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 710,71 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 660,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 463,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 306,89 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,03 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 993,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 5,40 Prozent auf 80,48 CHF), Alcon (+ 3,94 Prozent auf 62,20 CHF), Richemont (+ 3,88 Prozent auf 172,50 CHF), UBS (+ 3,72 Prozent auf 40,94 CHF) und Holcim (+ 3,57 Prozent auf 73,72 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,49 Prozent auf 71,42 CHF), Sandoz (-0,12 Prozent auf 82,68 CHF), Roche (+ 0,82 Prozent auf 394,20 CHF), Swiss Re (+ 0,91 Prozent auf 154,85 CHF) und Nestlé (+ 1,05 Prozent auf 85,30 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 337 271 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 344,510 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,02 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 68,18 0,00% Alcon AG
Holcim AG 79,68 -0,10% Holcim AG
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Nestlé SA (Nestle) 94,50 -0,13% Nestlé SA (Nestle)
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 420,00 -0,47% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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