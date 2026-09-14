Gewinne in Zürich: SMI klettert nachmittags

Um 15:41 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 1,40 Prozent aufwärts auf 13 968,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,405 Prozent auf 13 831,04 Punkte an der Kurstafel, nach 13 775,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 829,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 998,88 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Stand von 14 390,67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der SMI auf 13 708,02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 12 193,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,44 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 6,33 Prozent auf 366,00 CHF), Givaudan (+ 2,65 Prozent auf 3 248,00 CHF), Nestlé (+ 2,58 Prozent auf 79,54 CHF), Novartis (+ 2,57 Prozent auf 114,92 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,16 Prozent auf 217,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4,25 Prozent auf 75,32 CHF), UBS (-1,95 Prozent auf 43,69 CHF), Sika (-1,92 Prozent auf 181,45 CHF), Holcim (-1,87 Prozent auf 69,12 CHF) und Amrize (-0,84 Prozent auf 32,88 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 262 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 289,423 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at