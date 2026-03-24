Gewinne in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,53 Prozent höher bei 12 455,49 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,293 Prozent auf 12 425,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 389,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 457,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 424,56 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 13 997,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der SMI bei 13 242,80 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 13 000,24 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,98 Prozent. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,90 Prozent auf 139,60 CHF), Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 75,52 CHF), Logitech (+ 0,82 Prozent auf 71,54 CHF), Lonza (+ 0,77 Prozent auf 471,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,74 Prozent auf 541,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Geberit (-0,37 Prozent auf 533,80 CHF), Holcim (-0,34 Prozent auf 64,12 CHF), Sika (-0,08 Prozent auf 128,30 CHF), Partners Group (-0,07 Prozent auf 804,40 CHF) und Givaudan (-0,04 Prozent auf 2 655,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 373 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 264,915 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at