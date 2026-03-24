ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI im Blick
|
24.03.2026 09:29:24
Gewinne in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,53 Prozent höher bei 12 455,49 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,473 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,293 Prozent auf 12 425,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 389,68 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 457,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 424,56 Punkten.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 13 997,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der SMI bei 13 242,80 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 13 000,24 Punkten.
Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,98 Prozent. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,90 Prozent auf 139,60 CHF), Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 75,52 CHF), Logitech (+ 0,82 Prozent auf 71,54 CHF), Lonza (+ 0,77 Prozent auf 471,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,74 Prozent auf 541,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Geberit (-0,37 Prozent auf 533,80 CHF), Holcim (-0,34 Prozent auf 64,12 CHF), Sika (-0,08 Prozent auf 128,30 CHF), Partners Group (-0,07 Prozent auf 804,40 CHF) und Givaudan (-0,04 Prozent auf 2 655,00 CHF).
Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 373 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 264,915 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
24.03.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Zürich in Grün: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SMI am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
24.03.26
|Gewinne in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Zürich in Grün: SMI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26
|Optimismus in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
23.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)