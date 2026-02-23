Gewinne in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Am ersten Tag der Woche agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Letztendlich beendete der SMI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 13 871,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,636 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,190 Prozent leichter bei 13 833,39 Punkten in den Handel, nach 13 859,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 883,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 826,71 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 147,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 12 632,67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 12 948,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,71 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 896,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,78 Prozent auf 716,00 CHF), Zurich Insurance (+ 1,34 Prozent auf 575,40 CHF), Novartis (+ 1,20 Prozent auf 127,98 CHF), Richemont (+ 0,86 Prozent auf 163,70 CHF) und Givaudan (+ 0,79 Prozent auf 3 054,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-8,42 Prozent auf 850,00 CHF), Lonza (-2,95 Prozent auf 520,60 CHF), Kühne + Nagel International (-2,24 Prozent auf 174,70 CHF), UBS (-1,89 Prozent auf 32,18 CHF) und Sika (-1,39 Prozent auf 155,95 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 044 798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 320,759 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at