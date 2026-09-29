Gewinne in Zürich: SMI mittags fester

Der SMI verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Der SMI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,55 Prozent auf 14 019,72 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,120 Prozent stärker bei 13 959,58 Punkten, nach 13 942,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 053,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 950,51 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 399,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 223,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 006,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,83 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,87 Prozent auf 177,20 CHF), Galderma (+ 2,53 Prozent auf 166,10 CHF), Logitech (+ 2,41 Prozent auf 84,86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 81,36 CHF) und Sandoz (+ 1,84 Prozent auf 73,24 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-0,84 Prozent auf 141,70 CHF), Roche (-0,56 Prozent auf 353,40 CHF), Nestlé (-0,16 Prozent auf 76,88 CHF), Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 577,60 CHF) und Partners Group (-0,03 Prozent auf 598,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 065 221 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 302,832 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at