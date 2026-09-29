ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI im Fokus 29.09.2026 12:27:16

Gewinne in Zürich: SMI mittags fester

Gewinne in Zürich: SMI mittags fester

Der SMI verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Der SMI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,55 Prozent auf 14 019,72 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,120 Prozent stärker bei 13 959,58 Punkten, nach 13 942,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 053,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 950,51 Punkten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 399,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 223,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 006,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,83 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,87 Prozent auf 177,20 CHF), Galderma (+ 2,53 Prozent auf 166,10 CHF), Logitech (+ 2,41 Prozent auf 84,86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 81,36 CHF) und Sandoz (+ 1,84 Prozent auf 73,24 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-0,84 Prozent auf 141,70 CHF), Roche (-0,56 Prozent auf 353,40 CHF), Nestlé (-0,16 Prozent auf 76,88 CHF), Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 577,60 CHF) und Partners Group (-0,03 Prozent auf 598,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 065 221 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 302,832 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
25.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
25.09.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,90 1,44% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 174,80 1,63% Galderma
Logitech S.A. 89,80 1,72% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 81,31 -0,25% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 633,80 -0,56% Partners Group AG
Richemont 187,55 2,60% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,00 -1,16% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 77,14 1,26% Sandoz
Swiss Re AG 149,10 -1,58% Swiss Re AG
UBS 43,16 1,17% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 609,40 -0,81% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 993,51 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Anleihenrenditen im Fokus: ATX mit Minus -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Der ATX zeigt sich etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen