Gewinne in Zürich: SMI mittags im Aufwind

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent stärker bei 10 593,52 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,175 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,177 Prozent höher bei 10 574,03 Punkten, nach 10 555,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 10 603,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 564,42 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, wies der SMI einen Wert von 10 900,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 081,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, stand der SMI bei 11 127,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 3,51 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 251,33 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,21 Prozent auf 242,70 CHF), Alcon (+ 1,14 Prozent auf 65,68 CHF), Holcim (+ 1,10 Prozent auf 60,64 CHF), Roche (+ 0,89 Prozent auf 238,85 CHF) und Logitech (+ 0,79 Prozent auf 74,02 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-1,45 Prozent auf 105,15 CHF), Geberit (-0,74 Prozent auf 456,60 CHF), Nestlé (-0,14 Prozent auf 99,24 CHF), UBS (-0,14 Prozent auf 21,99 CHF) und Lonza (+ 0,09 Prozent auf 334,90 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 158 786 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 266,672 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,79 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at