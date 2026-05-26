Gewinne in Zürich: SMI nachmittags auf grünem Terrain

Um 15:40 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 13 585,08 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,606 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,865 Prozent stärker bei 13 619,95 Punkten, nach 13 503,21 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 540,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13 634,73 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 13 169,70 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Wert von 13 913,73 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Stand von 12 317,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 2,55 Prozent auf 75,72 CHF), Amrize (+ 1,77 Prozent auf 39,72 CHF), Sika (+ 1,70 Prozent auf 149,50 CHF), Swiss Life (+ 1,70 Prozent auf 874,60 CHF) und Nestlé (+ 1,66 Prozent auf 80,09 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-0,66 Prozent auf 86,78 CHF), Givaudan (-0,56 Prozent auf 2 866,00 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 332,70 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 676,00 CHF) und Novartis (-0,15 Prozent auf 119,28 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 484 483 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 291,654 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at