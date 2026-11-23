Der SMI springt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,56 Prozent auf 14 653,03 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,071 Prozent auf 14 582,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 572,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 543,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 682,42 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, betrug der SMI-Kurs 14 462,36 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 456,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 632,67 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,61 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,13 Prozent auf 68,04 CHF), Richemont (+ 3,11 Prozent auf 174,25 CHF), Sandoz (+ 2,66 Prozent auf 82,64 CHF), Partners Group (+ 1,86 Prozent auf 625,40 CHF) und Sika (+ 1,68 Prozent auf 184,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-0,98 Prozent auf 84,71 CHF), Amrize (-0,71 Prozent auf 33,66 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 127,24 CHF), Zurich Insurance (-0,13 Prozent auf 632,60 CHF) und Roche (+ 0,18 Prozent auf 397,50 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 650 552 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 342,372 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at