Gewinne in Zürich: SMI nachmittags stärker

Am Dienstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 14 415,04 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,653 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,009 Prozent schwächer bei 14 367,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 368,78 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 332,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 417,07 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der SMI bei 13 786,72 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 14 254,36 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 12 635,02 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,81 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 2,08 Prozent auf 388,00 CHF), Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 622,00 CHF), Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 152,70 CHF) und Novartis (+ 1,35 Prozent auf 125,88 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), Partners Group (-1,27 Prozent auf 604,20 CHF), Geberit (-1,15 Prozent auf 549,60 CHF), Sika (-0,82 Prozent auf 181,80 CHF) und Holcim (-0,80 Prozent auf 64,20 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 202 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 325,386 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at