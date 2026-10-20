Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Performance 20.10.2026 15:58:28

Gewinne in Zürich: SMI nachmittags stärker

Gewinne in Zürich: SMI nachmittags stärker

Der SMI verbucht heute Zuwächse.

Am Dienstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 14 415,04 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,653 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,009 Prozent schwächer bei 14 367,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 368,78 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 332,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 417,07 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der SMI bei 13 786,72 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 14 254,36 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 12 635,02 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,81 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 2,08 Prozent auf 388,00 CHF), Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Lonza (+ 1,44 Prozent auf 622,00 CHF), Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 152,70 CHF) und Novartis (+ 1,35 Prozent auf 125,88 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), Partners Group (-1,27 Prozent auf 604,20 CHF), Geberit (-1,15 Prozent auf 549,60 CHF), Sika (-0,82 Prozent auf 181,80 CHF) und Holcim (-0,80 Prozent auf 64,20 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 202 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 325,386 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,62 -4,58% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 60,30 2,34% Alcon AG
Geberit AG (N) 601,00 0,94% Geberit AG (N)
Holcim AG 70,12 1,18% Holcim AG
Lonza AG (N) 674,00 2,56% Lonza AG (N)
Novartis AG 136,76 1,80% Novartis AG
Partners Group AG 660,40 0,64% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 421,68 3,52% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 199,20 1,48% Sika AG
Swiss Re AG 163,90 1,55% Swiss Re AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 478,37 0,76%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen