Der SMI befindet sich am Donnerstagmittag im Aufwind.

Am Donnerstag gewinnt der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,99 Prozent auf 14 809,85 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,715 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,901 Prozent stärker bei 14 797,07 Punkten, nach 14 664,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14 839,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 792,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, notierte der SMI bei 14 538,95 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 14 542,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der SMI mit 12 822,24 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,80 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 15 272,42 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 3,10 Prozent auf 83,86 CHF), Amrize (+ 3,07 Prozent auf 35,93 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 65,04 CHF), Sika (+ 2,29 Prozent auf 189,70 CHF) und Richemont (+ 2,23 Prozent auf 172,15 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Galderma (-0,27 Prozent auf 183,50 CHF), Sandoz (-0,15 Prozent auf 80,84 CHF), Novartis (+ 0,06 Prozent auf 128,18 CHF), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 87,34 CHF) und Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 154,45 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 106 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 352,486 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at