Gewinne in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus

Der SMI gewann am vierten Tag der Woche an Wert.

Schlussendlich stieg der SMI im SIX-Handel um 0,22 Prozent auf 10 779,45 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,217 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,297 Prozent stärker bei 10 788,10 Punkten in den Handel, nach 10 756,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 834,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 744,84 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 1,78 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 10 958,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, stand der SMI noch bei 11 193,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, erreichte der SMI einen Wert von 10 477,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Minus von 1,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 395,33 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,36 Prozent auf 261,50 CHF), Roche (+ 1,13 Prozent auf 246,70 CHF), Richemont (+ 1,09 Prozent auf 111,65 CHF), Lonza (+ 0,96 Prozent auf 419,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,54 Prozent auf 412,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-1,30 Prozent auf 56,02 CHF), Novartis (-0,42 Prozent auf 87,23 CHF), Geberit (-0,11 Prozent auf 451,20 CHF), UBS (-0,09 Prozent auf 21,91 CHF) und Alcon (-0,03 Prozent auf 68,62 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 900 854 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 275,849 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,94 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

