Am Freitag legt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 14 854,70 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,702 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,102 Prozent höher bei 14 832,83 Punkten in den Handel, nach 14 817,68 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 819,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 885,77 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,87 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der SMI mit 14 597,63 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 14 384,37 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 12 831,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,13 Prozent nach oben. Bei 15 272,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,31 Prozent auf 85,20 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 649,40 CHF), UBS (+ 1,39 Prozent auf 38,05 CHF), Amrize (+ 1,05 Prozent auf 36,69 CHF) und Sika (+ 0,68 Prozent auf 191,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-0,78 Prozent auf 78,90 CHF), Galderma (-0,74 Prozent auf 181,95 CHF), Swiss Re (-0,58 Prozent auf 154,30 CHF), Geberit (-0,30 Prozent auf 591,00 CHF) und Nestlé (-0,14 Prozent auf 87,53 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 487 482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,91 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at