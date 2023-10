Gewinne in Zürich: SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,54 Prozent höher bei 10 814,08 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,217 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,297 Prozent auf 10 788,10 Punkte an der Kurstafel, nach 10 756,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 10 819,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 744,84 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 1,47 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 05.09.2023, den Stand von 10 958,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wies der SMI einen Stand von 11 193,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, erreichte der SMI einen Stand von 10 477,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 1,50 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Lonza (+ 1,83 Prozent auf 423,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,63 Prozent auf 262,20 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 112,05 CHF), Roche (+ 1,15 Prozent auf 246,75 CHF) und Givaudan (+ 1,07 Prozent auf 2 930,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Holcim (-0,78 Prozent auf 56,32 CHF), Novartis (-0,30 Prozent auf 87,34 CHF), UBS (-0,23 Prozent auf 21,88 CHF), Swisscom (+ 0,30 Prozent auf 538,00 CHF) und Sika (+ 0,30 Prozent auf 230,90 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 313 508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275,849 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at