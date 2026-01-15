Gewinne in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne

Der SMI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 13 494,67 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,546 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 501,33 Zählern und damit 0,271 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 464,84 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 528,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 448,75 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,917 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wies der SMI einen Stand von 13 036,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, lag der SMI bei 12 529,58 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 11 781,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,87 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 528,67 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 137,81 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Partners Group (+ 7,65 Prozent auf 1 090,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,56 Prozent auf 61,74 CHF), Sika (+ 2,15 Prozent auf 154,20 CHF), Lonza (+ 1,11 Prozent auf 564,20 CHF) und UBS (+ 0,93 Prozent auf 38,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Geberit (-4,14 Prozent auf 611,00 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 170,55 CHF), Novartis (-1,36 Prozent auf 114,48 CHF), Kühne + Nagel International (-0,86 Prozent auf 185,05 CHF) und Sonova (-0,59 Prozent auf 220,60 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 364 482 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 291,396 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at