Zurich Insurance Aktie

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WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

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SMI-Performance 15.10.2026 17:58:52

Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der SMI verzeichnete letztendlich Kursgewinne.

Letztendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 1,55 Prozent stärker bei 14 349,51 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,597 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,399 Prozent auf 14 186,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14 129,93 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 157,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 349,51 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 3,63 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SMI mit 13 808,87 Punkten berechnet. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 14 307,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 529,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 3,26 Prozent auf 55,12 CHF), Lonza (+ 3,14 Prozent auf 603,80 CHF), Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3 935,00 CHF), Zurich Insurance (+ 2,81 Prozent auf 608,20 CHF) und Nestlé (+ 2,76 Prozent auf 81,07 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,40 Prozent auf 76,20 CHF), Holcim (-0,40 Prozent auf 64,02 CHF), UBS (-0,13 Prozent auf 39,42 CHF), Galderma (+ 0,17 Prozent auf 172,15 CHF) und Partners Group (+ 0,50 Prozent auf 600,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 645 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,413 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 81,04 -1,67% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,84 -0,68% Alcon AG
Galderma 188,40 1,40% Galderma
Givaudan AG 4 208,00 -0,89% Givaudan AG
Holcim AG 68,86 -0,46% Holcim AG
Lonza AG (N) 646,60 -0,77% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 88,69 2,32% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 654,40 1,11% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 405,49 -0,69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 160,05 -0,40% Swiss Re AG
UBS 42,33 -0,56% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 654,60 -0,55% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 14 391,31 0,29%

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