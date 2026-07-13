Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen

Das macht der SMI am ersten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,10 Prozent nach oben auf 14 248,65 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,666 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent höher bei 14 244,90 Punkten in den Handel, nach 14 235,09 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 263,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 237,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der SMI mit 13 708,02 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Stand von 13 145,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der SMI einen Wert von 11 937,42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,56 Prozent nach oben. 14 464,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 133,70 CHF), Swisscom (+ 0,73 Prozent auf 623,00 CHF), Alcon (+ 0,70 Prozent auf 54,82 CHF), Zurich Insurance (+ 0,65 Prozent auf 618,20 CHF) und Nestlé (+ 0,55 Prozent auf 83,62 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sika (-1,51 Prozent auf 160,30 CHF), Holcim (-1,32 Prozent auf 73,16 CHF), Logitech (-1,19 Prozent auf 81,64 CHF), Amrize (-1,00 Prozent auf 40,77 CHF) und Geberit (-0,92 Prozent auf 516,60 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 154 146 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 290,146 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at