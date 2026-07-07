Gewinne in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Der SMI bleibt auch am zweiten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Am Dienstag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,06 Prozent höher bei 14 310,50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,693 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,075 Prozent schwächer bei 14 291,57 Punkten, nach 14 302,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 311,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 291,57 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 388,23 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 12 790,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der SMI auf 11 954,54 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,03 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 464,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Geberit (+ 1,65 Prozent auf 540,80 CHF), Logitech (+ 1,49 Prozent auf 79,26 CHF), Amrize (+ 1,37 Prozent auf 43,69 CHF), Swiss Re (+ 1,34 Prozent auf 132,40 CHF) und Givaudan (+ 1,10 Prozent auf 3 490,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,46 Prozent auf 84,96 CHF), Novartis (-0,18 Prozent auf 124,88 CHF), Roche (+ 0,09 Prozent auf 332,10 CHF), UBS (+ 0,10 Prozent auf 41,94 CHF) und Swiss Life (+ 0,17 Prozent auf 922,20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 496 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 294,168 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at