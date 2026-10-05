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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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SMI aktuell 05.10.2026 09:28:50

Gewinne in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus

Gewinne in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus

Der SMI knüpft am Montag an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:10 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 13 701,52 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,212 Prozent auf 13 689,92 Punkte an der Kurstafel, nach 13 660,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 705,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 685,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SMI einen Wert von 14 395,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 424,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SMI 12 507,17 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,43 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 1,49 Prozent auf 3 410,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,95 Prozent auf 82,68 CHF), Novartis (+ 0,83 Prozent auf 117,30 CHF), Richemont (+ 0,64 Prozent auf 173,95 CHF) und Lonza (+ 0,28 Prozent auf 567,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Alcon (-0,61 Prozent auf 52,52 CHF), Geberit (-0,41 Prozent auf 535,80 CHF), Swiss Re (-0,39 Prozent auf 140,90 CHF), Galderma (-0,34 Prozent auf 160,00 CHF) und Amrize (-0,32 Prozent auf 30,70 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 146 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Novartis AG 124,64 -0,37% Novartis AG
Partners Group AG 648,00 0,15% Partners Group AG
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