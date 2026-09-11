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SMI-Performance im Fokus 11.09.2026 09:28:34

Gewinne in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

Der SMI bleibt auch am Freitagmorgen auf Erholungskurs.

Um 09:10 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 13 780,97 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,585 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,289 Prozent auf 13 779,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 740,10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 770,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 781,46 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 3,18 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 11.08.2026, einen Wert von 14 575,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 529,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der SMI bei 12 292,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,03 Prozent aufwärts. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 1,22 Prozent auf 33,10 CHF), Sika (+ 0,81 Prozent auf 186,80 CHF), Logitech (+ 0,67 Prozent auf 81,04 CHF), Lonza (+ 0,64 Prozent auf 538,40 CHF) und UBS (+ 0,61 Prozent auf 44,22 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-0,73 Prozent auf 649,20 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 647,00 CHF), Geberit (-0,07 Prozent auf 546,80 CHF), Alcon (-0,04 Prozent auf 54,48 CHF) und Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 77,74 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 218 012 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 293,078 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,23 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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