Gewinne in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 15:41 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,75 Prozent auf 2 280,66 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,166 Prozent auf 2 259,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 263,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 280,77 Punkte, das Tagestief hingegen 2 259,69 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 3,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2 144,98 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Stand von 2 024,96 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 25.06.2025, mit 1 946,88 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,03 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 280,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,64 Prozent auf 689,80 CHF), Julius Bär (+ 3,60 Prozent auf 67,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,86) Prozent auf 195,85 CHF), Straumann (+ 2,29 Prozent auf 107,30 CHF) und Sandoz (+ 1,83 Prozent auf 73,62 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-2,17 Prozent auf 82,12 CHF), Galderma (-1,09 Prozent auf 181,55 CHF), Lindt (-0,31 Prozent auf 9 695,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,10 Prozent auf 209,60 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 639,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 848 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 280,623 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at