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SIX-Handel im Blick 02.09.2026 15:58:49

Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Beim SLI stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 2 296,68 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,052 Prozent auf 2 293,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 294,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 278,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 298,76 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,441 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2 289,83 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 2 135,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 983,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,77 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,67 Prozent auf 605,20 CHF), Lonza (+ 1,90 Prozent auf 588,80 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 353,30 CHF), Sonova (+ 1,37 Prozent auf 237,20 CHF) und Novartis (+ 1,24 Prozent auf 132,58 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Amrize (-2,76 Prozent auf 34,16 CHF), Holcim (-1,83 Prozent auf 70,64 CHF), Partners Group (-1,80 Prozent auf 667,40 CHF), Straumann (-1,27 Prozent auf 96,14 CHF) und Schindler (-1,07 Prozent auf 259,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 235 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,357 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Galderma 174,70 -0,65% Galderma
Holcim AG 76,62 1,78% Holcim AG
Lonza AG (N) 624,80 0,84% Lonza AG (N)
Novartis AG 140,12 0,34% Novartis AG
Partners Group AG 727,80 1,85% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 381,63 3,12% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 277,00 1,09% Schindler AG (PS)
Sonova AG 252,80 0,48% Sonova AG
Straumann Holding AG 101,80 -0,78% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 152,40 1,26% Swiss Re AG
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