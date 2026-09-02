Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SIX-Handel im Blick
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02.09.2026 15:58:49
Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags
Am Mittwoch verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 2 296,68 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,052 Prozent auf 2 293,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 294,26 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 278,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 298,76 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,441 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2 289,83 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 2 135,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1 983,36 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,77 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,67 Prozent auf 605,20 CHF), Lonza (+ 1,90 Prozent auf 588,80 CHF), Roche (+ 1,67 Prozent auf 353,30 CHF), Sonova (+ 1,37 Prozent auf 237,20 CHF) und Novartis (+ 1,24 Prozent auf 132,58 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Amrize (-2,76 Prozent auf 34,16 CHF), Holcim (-1,83 Prozent auf 70,64 CHF), Partners Group (-1,80 Prozent auf 667,40 CHF), Straumann (-1,27 Prozent auf 96,14 CHF) und Schindler (-1,07 Prozent auf 259,20 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 235 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,357 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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