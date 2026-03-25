Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Index-Performance im Fokus
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25.03.2026 15:59:05
Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag
Am Mittwoch klettert der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 1,59 Prozent auf 17 748,80 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,251 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,11 Prozent höher bei 17 665,43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 471,08 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 17 663,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 772,75 Punkten.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 4,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der SPI bei 19 217,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 18 186,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 238,85 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,70 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 13,79 Prozent auf 9,41 CHF), PolyPeptide (+ 10,10 Prozent auf 27,25 CHF), DocMorris (+ 10,00 Prozent auf 4,38 CHF), Orior (+ 8,75 Prozent auf 10,94 CHF) und Gurit (+ 7,79 Prozent auf 35,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen GAM (-7,20 Prozent auf 0,12 CHF), Private Equity (-6,67 Prozent auf 56,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,83 Prozent auf 0,11 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,44 Prozent auf 86,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,35 Prozent auf 46,20 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 142 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,543 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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