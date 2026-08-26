Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Marktbericht
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26.08.2026 12:26:51
Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittag
Am Mittwoch steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,48 Prozent im Plus bei 2 335,41 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,135 Prozent auf 2 327,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 324,19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 325,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 336,75 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 2 276,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 151,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 009,30 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,57 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,81 Prozent auf 73,16 CHF), Amrize (+ 2,72 Prozent auf 36,27 CHF), Straumann (+ 2,45 Prozent auf 93,78 CHF), Richemont (+ 1,92 Prozent auf 190,65 CHF) und Sika (+ 1,65 Prozent auf 193,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Sandoz (-1,47 Prozent auf 72,46 CHF), Sonova (-0,90 Prozent auf 242,80 CHF), Galderma (-0,29 Prozent auf 171,10 CHF), Swiss Re (-0,28 Prozent auf 140,15 CHF) und Alcon (-0,27 Prozent auf 58,56 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 982 273 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,377 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|62,52
|-0,22%
|Amrize
|38,62
|2,12%
|Galderma
|182,65
|-0,08%
|Holcim AG
|78,00
|2,93%
|Partners Group AG
|779,60
|1,01%
|Richemont
|203,60
|2,13%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|398,00
|0,00%
|Sandoz
|77,18
|-1,58%
|Sika AG
|206,40
|2,23%
|Sonova AG
|258,90
|-0,88%
|Straumann Holding AG
|99,80
|2,42%
|Swiss Re AG
|149,45
|0,74%
|UBS
|46,77
|1,21%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 335,41
|0,48%
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