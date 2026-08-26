Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittag

Am Mittwoch steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,48 Prozent im Plus bei 2 335,41 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,135 Prozent auf 2 327,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2 324,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 325,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 336,75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 2 276,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 151,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 009,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,57 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,81 Prozent auf 73,16 CHF), Amrize (+ 2,72 Prozent auf 36,27 CHF), Straumann (+ 2,45 Prozent auf 93,78 CHF), Richemont (+ 1,92 Prozent auf 190,65 CHF) und Sika (+ 1,65 Prozent auf 193,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Sandoz (-1,47 Prozent auf 72,46 CHF), Sonova (-0,90 Prozent auf 242,80 CHF), Galderma (-0,29 Prozent auf 171,10 CHF), Swiss Re (-0,28 Prozent auf 140,15 CHF) und Alcon (-0,27 Prozent auf 58,56 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 982 273 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at