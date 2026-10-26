Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Marktbericht
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26.10.2026 12:27:01
Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag
Im SLI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent aufwärts auf 2 332,25 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,055 Prozent auf 2 326,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 325,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 333,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 323,24 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2 245,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 2 276,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,69 Prozent auf 233,20 CHF), Sandoz (+ 1,98 Prozent auf 82,26 CHF), Roche (+ 1,36 Prozent auf 396,20 CHF), Geberit (+ 1,35 Prozent auf 571,80 CHF) und Galderma (+ 1,23 Prozent auf 193,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-2,00 Prozent auf 176,60 CHF), Straumann (-1,15 Prozent auf 97,74 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 90,58 CHF), Nestlé (-0,61 Prozent auf 83,19 CHF) und Swiss Re (-0,55 Prozent auf 153,60 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 818 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 336,260 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7,28 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|35,30
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|Galderma
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|0,58%
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|2,44%
|Logitech S.A.
|98,10
|0,06%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,73
|-0,75%
|Partners Group AG
|682,20
|0,68%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|428,25
|-0,41%
|Sandoz
|89,00
|2,44%
|Sika AG
|191,05
|-1,90%
|Straumann Holding AG
|105,80
|-0,56%
|Swiss Re AG
|165,90
|-0,60%
|UBS
|41,60
|1,59%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 331,63
|0,27%
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