Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Marktbericht 26.10.2026 12:27:01

Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag

Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag

Der SLI gewinnt aktuell an Fahrt.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent aufwärts auf 2 332,25 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,055 Prozent auf 2 326,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 325,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 333,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 323,24 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2 245,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 2 276,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,69 Prozent auf 233,20 CHF), Sandoz (+ 1,98 Prozent auf 82,26 CHF), Roche (+ 1,36 Prozent auf 396,20 CHF), Geberit (+ 1,35 Prozent auf 571,80 CHF) und Galderma (+ 1,23 Prozent auf 193,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-2,00 Prozent auf 176,60 CHF), Straumann (-1,15 Prozent auf 97,74 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 90,58 CHF), Nestlé (-0,61 Prozent auf 83,19 CHF) und Swiss Re (-0,55 Prozent auf 153,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 818 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 336,260 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 7,28 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 35,30 0,31% Amrize
Galderma 208,50 0,58% Galderma
Geberit AG (N) 618,40 1,11% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 251,60 2,44% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 98,10 0,06% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 89,73 -0,75% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 682,20 0,68% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 428,25 -0,41% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,00 2,44% Sandoz
Sika AG 191,05 -1,90% Sika AG
Straumann Holding AG 105,80 -0,56% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 165,90 -0,60% Swiss Re AG
UBS 41,60 1,59% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 331,63 0,27%

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