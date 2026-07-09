Gewinne in Zürich: So steht der SLI aktuell

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,15 Prozent auf 2 271,64 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,419 Prozent höher bei 2 277,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 268,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 263,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 277,87 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 1,90 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der SLI mit 2 137,72 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2 101,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 976,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,61 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 5,14 Prozent auf 683,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,79 Prozent auf 85,48 CHF), Logitech (+ 2,84 Prozent auf 80,26 CHF), UBS (+ 1,31 Prozent auf 41,64 CHF) und Lonza (+ 1,19 Prozent auf 579,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-2,66 Prozent auf 9 330,00 CHF), Nestlé (-1,59 Prozent auf 82,77 CHF), Sandoz (-1,04 Prozent auf 68,48 CHF), Sonova (-0,80 Prozent auf 199,40 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 72,42 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 720 478 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 292,900 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,07 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at